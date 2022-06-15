【愛傳媒葉毓蘭專欄】6月14日交通部長王國材宣布蘇花改將開放黃牌及紅牌大型重型機車通行，白牌機車也列入評估，傾向開放。

我一向主張道路平權，也多次質詢要求，政府投入經費闢建道路，應該要讓各種交通工具都能使用安全順暢的道路，不應對特定車種加以不合理的限制。

14日，可以說是道路平權又往前一步。而我多次要求的台76線八卦山隧道、台74線霧峰交流道接台3線等路段，也應儘早開放黃牌及紅牌大型重型機車通行；南迴改草埔森永隧道也應評估開放白牌機車通行。

除了這些路段的開放，更重要的是普遍存在的禁行機車道，強迫機車行駛壅擠又有公車、計程車頻繁停靠的機慢車道，以及橋梁繞道曲折，甚至不安全的機車道，都極待各交通主管機關通盤檢討改善，還給機車駕駛人安全的駕駛空間。

道路平權，我會持續關注。安全是唯一回家的路。

作者為立委、前警大教授

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