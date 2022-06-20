美國知名冰淇淋品牌「Häagen-Dazs」（哈根達斯）今發出聲明，證實近期進口台灣的香草品脫冰淇淋、香草桶裝冰淇淋，於查驗時驗出極微量農藥殘留，哈根達斯立即把這兩批有疑慮的產品封倉、停止出貨，同時預防性下架有疑慮的相關批號。

哈根達斯表示，此次進口台灣的香草品脫冰淇淋（有效日期為2023年4月13日），以及香草桶裝冰淇淋（有效日期為2022年10月26日），發現含有極微量農藥「環氧乙烷」（ethylene oxide），為保障消費者權益並善盡食品安全把關責任，第一時間已緊急處理。

即日起開放香草冰淇淋免費退貨、退款，凡是購買到相關批號的香草冰淇淋杯裝產品者，可持今年4月26日後的購買證明（含紙本發票／電子發票／雲端載具），到原購買通路辦理退款，期限至今年的8月31日止。

品牌強調，目前全球各地所販售的產品，都沒有獲得相關通報；原料供應商嚴格遵守法規規範，產品中無使用環氧乙烷。對於此次抽驗結果，「我們與總部正積極、謹慎釐清各環節，並配合台灣主管機關執行相關查驗作業，共同守護消費者權益」。