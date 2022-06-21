香蕉太多怎麼消耗？一名網友表示家裡香蕉樹長了很多香蕉來不及吃完，詢問網友如何快速消耗香蕉，引來許多老饕回應，其中最多人推薦做成香蕉奶昔、香蕉冰淇淋，「冷凍之後直接壓成冰淇淋很好吃」、「剝皮冷凍，加牛奶打成香蕉奶昔也超像冰淇淋」。

這名網友在PTT發文，指出長輩種了幾棵香蕉樹，近日生產的香蕉真的多到吃不完，快趕不上它變黑、變壞的速度，全家6個人，1人一天吃3到6根香蕉，還是快要壞掉，「雖然不是漂亮的市場香蕉，但可能今年下得雨較少，香蕉也是甜蜜蜜」，除了剝皮切塊丟冷凍，還有什麼可以快速消耗香蕉的方法？

對此，網友大方分享自家吃香蕉的方式，最多人推薦打成冰沙、奶昔，「剝皮冷凍，加牛奶打成香蕉奶昔超像冰淇淋」、「香蕉切塊冷凍，不加水打成冰沙或是冰淇淋，味道非常綿密好吃，消暑又健康」、「剝皮後冷凍，跟牛奶打會變成冰沙」、「香蕉冰淇淋打兩桶冰起來，這種熱天正需要」。

有人則建議做成香蕉鬆餅、香蕉磅蛋糕，「推香蕉鬆餅！用香蕉泥代替水或牛奶，超感動的美味，要小心煎就是了，超容易焦」、「香蕉蛋糕一次用掉四大條」、「香蕉磅蛋糕+1，用熟一點的香蕉做，更香更好吃」，但也網友認為送人最快，「最快當然是直接吃或是送人啊」。