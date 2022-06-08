搶「肖像經濟」商機，85度C蛋糕研發師傅克服各種困難，6/9日推出全新四款寶可夢蛋糕，標榜款款精緻可愛又吸睛！有皮卡丘、小火龍，還有超萌的伊布造型蛋糕，搭配專屬寶可夢蛋糕盒，其中大蛋糕盒內墊紙板還可以DIY做成皮卡丘手機架。

85度C兩年前推出寶可夢造型蛋糕，一上市就賣到缺貨，還在開賣第一天加量生產，非常受歡迎，經過一年多的規劃與研發，今夏再出擊拚業續。

85度C表示，四款寶可夢蛋糕中最難做的就是「伊布的甜蜜蛋糕」，瞧蛋糕上活靈活現的大眼睛，療癒的大頭造型直盯著你看，萌到不行的表情，可愛的模樣讓人直接融化。為了百分之百還原，蛋糕研發師傅費盡心思，來回溝通審核才定案，耳朵、眼睛和嘴巴都是可以吃的巧克力，主體是以香草戚風蛋糕搭配泰奶慕斯，夾心黑糖麻吉與布丁，甜而不膩最適合清爽的夏天，越吃越上癮，單顆售價550元。

「皮卡丘的夏日派對」，七吋售價650元，上層不僅有冰淇淋造型巧克力、新鮮草莓，還有趴在精靈球上的皮卡丘公仔可以收藏，連超Q波加曼也一同加入這場派對，蛋糕是香軟可口的桔香戚風蛋糕，內含香草奧里歐慕斯和奶油焦糖醬，加上Q彈可口的布丁，香甜迷人的美味，令人暫時忘掉炎熱的夏天，只想加入這場清涼又卡哇伊的寶可夢Party。

為了搭配這兩款可愛的整模造型蛋糕，85度也特別設計寶可夢專屬蛋糕盒，上頭有皮卡丘和伊布圖案，盒子裡面的內墊紙板，也貼心設計了兼具環保再利用的功能，消費者可以加工DIY自己動手做出皮卡丘手機架，很適合放在桌上追劇。

其他兩款小蛋糕「皮卡丘可愛款蛋糕」和「小火龍熱血款蛋糕」，分別使用芒果慕斯與熱帶水果餡，還有草莓牛奶慕斯與草莓果餡，加上水果風味蒟蒻，上面的皮卡丘、小火龍、精靈球、星星、愛心、草和石頭都是可食用的巧克力哦！這兩款單個售價75元，還有超可愛專屬蛋糕提盒，造型吸睛。

防疫第一，想聚會、想慶生，在家慶祝最安心。85度C表示，四款內外兼具的美味蛋糕，大蛋糕是親朋好友聚會、慶生必備。小蛋糕很適合一人享用，或是犒賞孩子的獎勵，6/9一起到全台85度C，收集屬於自己的精靈球。