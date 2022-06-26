迎接暑期，Big City遠東巨城購物中心吃喝玩樂大開同樂會，如果兒童劇團將帶來精采故事劇。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

迎接暑期，Big City遠東巨城購物中心吃喝玩樂大開同樂會，超人氣話題快閃櫃獨家開賣、北海道冰淇淋之神登場，周末假日更將展開大型的巨城兒童故事節活動，一系列繪本故事屋，以及如果兒童劇團帶來精采故事劇，就是要全家人一起來巨城開心放暑假。

巨城指出，萬眾矚目、有北海道冰淇淋之神美譽的「CREMIA」，全台首次快閃百貨購物中心，7月1日起於巨城5樓重磅登場，北海道原產優質鮮奶油製成濃郁波浪紋牛奶冰淇淋、搭配白色戀人餅乾甜筒的經典口味，順絲滑口感重現彷彿置身日本北國。

7樓則有粉絲熱烈敲碗的超萌法鬥雞蛋糕「犬首燒」、來自汐止人氣肉桂捲「職男的捲店」、經典美式軟餅乾「Cookie Master」等甜點好評回歸，將再度掀起甜點控的排隊熱潮。

此外，5樓還有台灣人氣插畫家「鯊魚先生」全台首場限定快閃店，俏皮的鯊魚先生化身玩水必備用品、抱枕玩偶、防疫小物等上百樣巨城獨家商品，大大滿足鯊魚迷。

巨城指出，累積舉辦逾千場親子活動、超過萬組家庭參加的好口碑，巨城今年夏天特別規畫大型「Big City兒童故事節」系列活動，7月2日、3日、9日有比手畫腳猜一猜的阿Mall同樂會，還有專業的美育奧福老師與阿Mall邀請親子挑戰唱跳High一夏。

7月10日、16日、17日分別有說故事媽媽們帶來互動導讀時光，愛麗絲老師分享趣味故事及DIY手指偶，以及童話夢想家─彥如姊姊帶領親子一起設計專屬答錄機。

7月23日1樓噴水池廣場更將上演如果兒童劇團獨創戲劇「皇后的新衣」，透過演員生動活潑演出一窺皇后的美麗祕密，下載巨城APP報名兒童故事節系列活動，還可集點兌換冰淇淋、甜甜圈，有機會抽中精美玩具。

此外，巨城同樂會好禮獎不完，即起指定櫃位滿千送百、來店禮、銀行滿額禮，還可憑HAPPY GO點數兌換購物券，加入巨城APP成為會員天天線上扭蛋享美食，最新優惠及活動資訊可瀏覽Big City遠東巨城購物中心FB粉絲專頁。