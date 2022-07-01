台灣女孩馨光夜跑10／1登場，希望藉此深化性別平等觀念。（廖志晃攝）

台灣女孩馨光夜跑，將於10月1日在中興新村登場，希望藉由路跑活動深化性別平等觀念、關注女孩權益；南投縣副縣長陳正昇表示，縣府重視婦女議題，經常辦理各項培力課程，保障婦女權益及社會參與機會。

勵馨基金會南投分事務所，舉辦台灣女孩馨光夜跑活動，由陳正昇與該會董事長何振宇、副執行長王怡雯，及民眾黨南投縣黨部主委簡千翔等人，聯袂為夜跑熱身，同時邀請大家踴躍報名參與。

陳正昇表示，10月11日是台灣女孩日，透過舉辦路跑讓大眾了解、並重新省思女孩人權的價值與重要性，避免女孩人權受到任何傷害；縣府運用公益彩券盈餘，補助辦理婦女培力課程、家庭暴力暨性侵害防治、性別平等宣導、未婚懷孕青少年福利與服務等。

台灣女孩馨光夜跑邁入第5年，去年受疫情影響停辦，今年恢復辦理，歡迎有興趣民眾踴躍報名參加，以行動支持及關注女孩權益，為女孩建立更友善的環境。

何振宇表示，基於「投資女孩，並讓女孩參與影響自身的決策，對於促進經濟發展、消除貧窮、打破性別歧視與暴力循環，相當重要」的認知，未來將持續深化與縣府夥伴關係，讓更多民眾關注女孩權益議題。

王怡雯表示，馨光夜跑將於10月1日在中興新村「921重建紀念公園」舉行，全程4公里，適合親子參與，線上報名自即日起至7月31日止；當天有性別體驗、暴力走開、性侵防治、性別小學堂等趣味闖關、摸彩及義賣，盈餘將挹注偏鄉庇護家園。