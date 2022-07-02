國民黨高雄市長參選人柯志恩近日獲黨徵召參選，黨主席朱立倫一句「陽光女孩回高雄」，引發議論。柯志恩今（2）日上廣播時開玩笑吐槽，「我也想翻他白眼」，但誰叫他是黨主席啊，只能自嘲「我女兒很陽光，所以我是陽光女孩的媽」。

朱立倫近日形容柯志恩是「陽光女孩」，引發綠營及側翼狂酸，更有人嘲諷是「陽光阿嬤」，直拿年齡做文章。對此，柯志恩今笑說，朱主席用自己想法，每次都要我們來收拾，那我們要怎麼辦，他是我的黨主席啊！「我也想翻他白眼」。

柯志恩說，這句「陽光女孩」讓側翼很多攻擊的機會，甚至認為「你是什麼東西啊」，但大家太過嚴肅一點，不用擴大解讀，她自己雖然也傻眼，但現在會說「我女兒很陽光，所以我是陽光女孩的媽」。

柯志恩也自爆，過去擔任外景節目主持人，2年內跑遍58個國家，但當老公問她度蜜月要去哪玩？她直說，「不必！家裡後院躺著就好」，她甚至覺得走進旅館就會反胃，就是工作的感覺，把環遊世界當工作不好玩，無法好好享受旅遊。