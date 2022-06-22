歇腳亭老闆鄭凱隆(左起)、Yuri、振緯演出任賢齊新歌MV。（寰亞音樂、香格里拉音樂提供）

任賢齊一直是華語歌壇的正能量天王。（寰亞音樂、香格里拉音樂提供）

儘管疫情打亂了巡演計畫，亞洲天王任賢齊近兩年依舊持續推出新歌，繼〈想你啦〉、〈一起衝〉、〈2020再出發〉之後，今年的首支創作單曲〈對我好一點〉就在6月23日自己生日的這一天上架發行，MV也特別提攜新人，除了找來金獎級新銳導演林亞佑執導，好鄰居羅志祥（小豬）更是出借子弟兵CTO的振緯與樂天女孩 Yuri陳怡叡搭檔演出，此外任賢齊更力邀好友來客串，包括知名連鎖茶飲歇腳亭老闆鄭凱隆以及金牌製作人彭莒欣，讓好人緣的任賢齊直呼「大家不止是〈對我好一點〉，簡直是對我太好了！」

任賢齊即將迎來56歲生日，公司員工原本想幫他慶生，但他笑說到了現在的年紀，過不過生日已經沒那麼在意，倒是在疫情不穩定的大環境下，自己還能有工作可以持續去做，這就是一件很祝福的事，這首籌備多時的新單曲就是自己生日最好的禮物了。

任賢齊還親自寫文案：「其實這首歌〈對我好一點〉就是藉著輕鬆浪漫溫馨的節奏，希望鼓勵關心每一個人，共體時艱，一起努力面對困境，每個人都對自己好一點，也體諒包容其他人，對別人也好一點，相信這樣子一定能發揮正能量，讓世界更幸福！和諧，一起努力讓明天會更好！」

MV以一個外送員與茶飲店女孩的溫馨外送情出發，透過兩人的視角傳遞出「對自己好一點」、「對身邊的人好一點」、「老闆對員工好一點」，任賢齊笑說：「如果大家都願意多一點關心，多一點體諒，這個世界就會更美好啦。」他向來樂於提攜新人，一直思考著要找一位吃苦耐勞的男生來演出，因為MV裡必須風雨無阻的演出外送員的辛勞，此時好鄰居小豬聽聞消息就大方出借了自己的子弟兵CTO 振偉，而振偉也把木訥害羞但努力認真的外送員詮釋的很棒，再加上樂天女孩 Yuri陳怡叡的加入，更添浪漫粉紅的氣息。任賢齊表示自己很愛棒球，其實一直很想跟樂天女孩合作，可惜目前還沒有明確的計畫，剛好Yuri陳怡叡很符合MV裡面冷心暖的女孩形象，就力邀她跨刀演出。

此外，知名連鎖茶飲歇腳亭的董事長鄭凱隆一直想為公司尋找一首企業歌曲，恰巧聽到了任賢齊的〈對我好一點〉，歌曲想傳遞的幸福正面能量很符合自己的需要，就主動談合作，不只提供MV拍攝的場地、飲料及贊助，更是親自客串飲料店老闆，演出活靈活現，任賢齊笑說根本是被手搖飲耽誤的影帝啊！