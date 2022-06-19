羅志祥去年大年初二到孫德榮家拜年。（孫德榮提供）

孫德榮還沒跟羅志祥破冰前，被小刀力拱與澳門威尼斯人酒店的羅志祥大型海報合影。（孫德榮提供）

孫德榮近一年身上穿的大多是小豬送的潮牌服飾。（孫德榮提供）

曾一手捧紅羅志祥（小豬）、5566、明道、陳喬恩等藝人的偶像教父孫德榮，近兩年轉戰網路，經營YouTube頻道「孫腫來了」有成，賣老命拍攝、費心剪輯的影片屢創點擊佳績，因不改大砲、有話直說率直性格，昔日偶像偶像製造機再成話題YouTuber。不料他透露，近期有一支影片讓近年破冰、重拾父子情的羅志祥看了覺得超生氣，大罵他：「你很無聊！為什麼要這樣做！？」

讓羅志祥生氣的影片，就是孫德榮幾周前拍攝的「台灣我最旺！火葬可以預習？我的最後遺言你絕對想不到」，他在影片中預習躺進棺木、被火葬等死後將面臨的過程，還點名羅志祥等愛徒屆時要回來參加他告別式，門票秒殺他才不會死不瞑目。但事後羅志祥看了影片，忍不住罵他：「你可以不要再做這種事嗎？我求你！我們會擔心，你知道嗎？你好好活著好嗎！」並說自己根本無法看完這支影片。

孫德榮說，他當時跟小豬說：「沒關係，大家都會發生這件事！你不要生氣！我現在過得很滿足。」他也明確感受到小豬是因為愛他才有這樣的心疼與擔心，也知道曾走過喪父之痛的小豬，很難接受他預習死亡這件事。但百無禁忌的孫德榮說，其實很多爺爺奶奶看了影片都哈哈大笑，發現死亡與之後要經歷的過程原來沒這麼可怕，他則主要是希望自己將來「留愛，不要留麻煩」。

孫德榮這兩年結交了很多網紅好友、透過網路更認識不少年輕朋友，成為忘年之交，他說，今年是他要好好斷捨離、去蕪存菁的一年，「假的就不需要再存在，我寧願把愛分給別人！」他尤其很開心這近兩年修補了與羅志祥的父子情，「他才是我真正的大兒子！我曾經花了3年培養他！」透露羅志祥跨年夜復出時，「我比他還緊張，一直在盯著看直播數字，當飆至12萬人同時收看時，我就知道他成功了！開心地立刻發訊息給他：兒子你成功了，我好開心！」他當時原本想去花蓮陪羅志祥，「但他說太冷、太遠，要我在家裡看電視就好」。

孫德榮說，兩人私下經常通電話，「每次我打電話去，他在忙沒接到，看到未接來電一定會回電話。他總說每次他一上廁所，我就打過去」。令他感動的是，「我這一年來身上穿的潮服，都是他的潮服品牌！他一次送來都是20件起跳！」羅志祥7月9日即將攻蛋演出，他透露自己也將以特殊的方式去支持這個大兒子。

兩年多前，孫德榮一度想在60歲時出回憶錄重提與小豬當年的恩怨情仇，後來被另一位愛徒彭康育（小刀）極力勸阻，「小刀帶我去澳門度假，勸我不要出書，我被說服了！」他也首度曝光一張他站在小豬巨幅海報前方合影的照片，「當時我們還沒破冰，小刀逼我站在酒店內小豬的大型海報前合照，還說你總有一天會用得到。我謝謝小刀幫我找回這個大兒子。」他說小刀會逼他、甚至勉強他做原本不想做的事，「只有他的建議我會聽，因為我知道他完全是站在對我最好的立場考量，在我最需要的時候他一定會出現。他是我最聰明的兒子！」