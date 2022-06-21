宣導影片將登山迷路STOP安全守則融入活潑有趣的劇情中。（陳慰慈攝）

新北市教育局今舉辦「登山安全宣導影片」首映會，將登山迷路STOP安全守則融入活潑有趣劇情，帶出登山安全知識重要性並提醒注意事項，提供全市高中以下340校從事戶外登山教育活動行前指引，確保師生安全。

教育局表示，宣導影片將登山迷路STOP安全守則融入活潑有趣的劇情中，內容包含「Stop」停下腳步，保留體力，「Think」回想狀況、設置記號，「Observe」觀察環境，分配資源，最後則是「Plan」擬訂計畫，等待救援，加強師生發生山難時應變能力。

而今日活動上，也邀請榮獲體育署2021年優質登山教育-山野推手金推獎的烏來國中小師生演示行動劇。校長陳煌燿表示，學校各類教育活動首重安全，有備無患是確保安全第一要務，不論山野、戶外或防災教育皆含安全評估危機意識。準備工作不只有知識，還包含態度與技能層面，所以登山除了休閒娛樂，同時也是一門完整教育課程，期待安全概念擴展至每位師生。

教育局長張明文表示，「安全」是戶外登山活動最重要的事，除持續配合中央鼓勵學校申辦山野教育推廣計畫外，每年定期辦理戶外風險管理教師增能研習，培訓專業教師帶領學生從事戶外活動課程，提醒安排戶外登山活動前，除充分規劃行程更需做好風險自主檢核、行前勘查地形，在出發前評估天氣嚴峻取消或延期辦理，師生也須了解自身健康狀況及確認裝備。