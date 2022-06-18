泰國女星妮達帕查娜維拉潘(Tangmo)，今年2月離奇墜河身亡，原本以意外結案，後來發現疑點重重，全案轉為謀殺方向重啟調查，如今案情有最新發展，疑似又有當天案發影片流出，只見Tangmo坐在船頭突遭人拿東西重擊腦後倒地，觸目驚心的畫面再次引發議論。

有網友近來上傳一段影片，只見1男1女在船頭拉扯，接著衝出另一名男子幫忙壓制女子，而該女子過程中拚命呼救，甚至要對方放開她，且音色聽起來跟Tangmo相似，對此，Tangmo經紀人受訪時坦言Tangmo當晚確實與船主發生爭執，但仍堅稱她是去船尾上廁所時意外墜河，不過影像較為模糊，無法做為關鍵證據。

妮達帕查娜維拉潘怡遭人拿東西重擊頭部後倒地。(國民大會Youtube)

如今又有影片流出，有人恰巧拍到Tangmo搭乘的遊艇經過，將畫面放大後發現疑似她的長髮女，突然遭人拿出疑似酒瓶的物品往頭部重擊，該女子遭重擊後步伐有些踉蹌，接著疑似倒地不起消失在鏡頭中，此外，除了Tangmo以外的5人當晚也被拍到手上、頭上有不明傷痕，推測當晚船上應該有發生激烈的肢體衝突。

Tangmo墜河身亡本以意外溺斃結案，直到母親找來有「泰國柯南」封號的Atchariya調查，竟查出多條證據打臉警方，才讓全案改以謀殺方向偵辦，如今有目擊者指出Tangmo被撈上岸後，不僅面目全非，脖子上還有明顯勒痕，死狀相當悽慘，更加質疑是慘遭殺害。