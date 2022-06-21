《小曉》由劉俊謙（左起）、陳意涵、林品彤主演。（CATCHPLAY提供）

榮獲文化部第42屆優良電影劇本特優獎的電影《小曉》於今（21日）舉行開鏡儀式，監製葉如芬、王小茵，金鐘獎新銳導演靳家驊及3位主演陳意涵、劉俊謙、林品彤皆出席，監製葉如芬表示：「電影《小曉》描述母親、女兒與女兒老師3人之間的情愛與糾葛，你會看到全新的陳意涵。」陳意涵，於自己即將挑戰從未觸碰過母親一角開心表示：「這位母親跟實際的我有點不一樣，絕對是我從影生涯最大的演技挑戰。」

首次在影視作品中飾演母親，陳意涵她表示：「當自己的身份，從女兒、人妻轉變到現在已是2個小孩的媽媽，不同的人生經歷帶給我詮釋角色的養分，很開心可以和靳家驊導演、男主角劉俊謙與林品彤合作，期待我們碰撞出的火花！」片中陳意涵的女兒「小曉」，則找來在《美國女孩》中表現相當亮眼的林品彤飾演，詮釋正值青春期的女孩，林品彤將再次展現令人驚艷的演技，她說：「很榮幸能參與《小曉》的演出，與這麼多巨星一起合作，能在電影中飾演陳意涵的女兒，我非常期待！」2人將挑戰複雜又糾結的母女檔，林品彤也激動喊：「陳意涵一直是我很崇拜的演員，與她合作拍戲就像夢想成真一樣！」

男主角劉俊謙，曾以《幻愛》入圍第57屆金馬獎最佳新演員獎，這次與陳意涵、林品彤3人之間將有大量對手戲，陳意涵表示十分期待，劉俊謙也透露尚未開拍便感受到演員劇組的貼心照顧，讓來到台灣拍戲的他感到相當溫暖，「終於有機會再次來到台灣，從防疫旅館出關至今，去了很多以前在台灣讀書時充滿回憶的地方，希望藉由直接走進當地生活圈，感受屬於台灣的生活氣息，有助於我對角色的詮釋。」

《小曉》為2度獲得金鐘獎最佳編劇肯定的靳家驊導演首次大銀幕作品，身兼導演與編劇，他興奮表示：「《小曉》籌備歷時多年，今天終於正式開拍，能夠與這麼多優秀的演員一起合作，非常榮幸，不論是劇本或演員，都是一部電影不可或缺的元素，感謝各界給予的支持，很期待將這部作品呈現大家！」電影預計於2023年下半年上映。