新北市文化局頭本月9日將舉行「淡古金曲演唱會」，當天也將推出「音悅遊艇賞古蹟」活動，邀請民眾體驗淡水河港風情。（文化局提供）

新北市文化局與淡水古蹟博物館近期推出「光音淡水」系列活動，今在百年古蹟「淡水海關碼頭」前舉行光電街舞快閃行，邀請男團B.T.O.D、資深霹靂舞國手大嘴，攜手南強工商、華岡藝校、育達高職、崇右影藝科技大學等學生一起尬舞，現場更邀請OPEN!家族表演，吸引許多大小朋友觀看。

文化局表示，為了慶祝淡水開港設關160周年暨馬偕來台150周年，市府每月都會推出精彩活動，「光音淡水」系列活動有文化行旅、街舞快閃、演唱會、主題派對、古蹟夜店趴及草地野餐，更結合「新北五大美學廊帶－藍天海岸古蹟文化」品牌，推動城市美學。

今日的光電街舞快閃行活動由B-Boy大嘴開場，大嘴是台灣資深霹靂舞者，曾代表台灣前往法國蒙皮立參加極限運動祭，目前正為2024巴黎奧運備戰，一登台就令民眾驚艷，緊接著登場的是南強工商的4XL、華岡藝校的SaBaBa、育達高職的E.M.P以及崇右影藝科技大學的谷氏兄妹表演，舞風各異，為淡水注入滿滿青春活力。

另外，唱跳男團B.T.O.D登台5分鐘就吸引不少民眾目光，還有許多粉絲到場支持，最後偶像界常青樹「OPEN!家族」也到現場帶動跳，許多小朋友也拉著爸媽跑來觀看。

文化局補充，淡水海關碼頭本月9日將舉行「淡古金曲演唱會」，乱彈阿翔、盧廣仲、魏如萱、大支、原子邦妮、吳獻、B.T.O.D、九九、陳景皓、南畯鵬等多組知名歌手將輪流接力演出，給予民眾馬拉松式的音樂饗宴，當日以及31日也推出「音悅遊艇賞古蹟」，邀請民眾體驗淡水河港風情。