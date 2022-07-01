暑假青春專案開跑，內埔農工冠軍儀隊快閃恆春相挺。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

暑假來了，屏東各警分局也同步啟動青春專案，強力宣導「不毒品、不詐欺、不性剝削、不賭博、不偏差」等5大主軸，當中恆春警分局請來內埔農工冠軍儀隊助陣，一場快閃表演看得圍觀民眾目不轉睛，成功強化宣導效果。

「青春不留憾、我儀隊我拒毒！」內埔農工校長張世波及教官林俊成帶領冠軍儀隊，在恆春鎮最熱鬧的中正路水舞廣場上，帥氣操槍大喊宣導青春專案口號，吸引眾多遊客與在地人的目光，大家看表演看得熱血沸騰、掌聲連連。

恆春警分局指出，儀隊學生們專注又自信的樣子，是青少年的學習典範，因此特別請他們前來助陣，相信透過他們的快閃表演能達到強化青春專案的宣導目的，提倡少年從事正當休閒活動、培養專業興趣，並建立正確的法治觀念，遠離毒品與犯罪。

宣導活動結束後，隨即由分局長林明波親自帶隊，針對轄內青少年易聚集、治安複雜場所，執行擴大臨檢勤務，加強防制青少年聚眾滋事、施用新興毒品或酒後駕車等事件發生，全力淨化少年成長環境，讓兒童及少年在暑假期間即使離開校園的保護，但在警方的守護下，也能夠快樂享受假期。