義守大學創設系「動靜皆椅」獲國際賽冠軍

義守大學創能，揚名國際！「傳播與設計學院」創意商品設計學系畢業生，將木製躺椅結合溜滑梯，打造「Fun！ture動靜皆椅」的兩用翻轉式傢俱，擁有高功能性，同時也融入遊戲功能，並注入美學元素成為居家擺設的傢俱，不僅入圍青春設計節競賽、金點新秀贊助特別獎，更榮獲「美國頂級設計大獎Core77 Design Awards傢俱與燈飾組」冠軍之榮耀，義大設計人創意的風采，備受國際肯定。

義大創設系畢業生常名崴(中)、劉昹妡(左)、吳穎綺(右)，所設計打造的「Fun！ture動靜皆椅，獲得「美國頂級設計大獎Core77 Design Awards傢俱與燈飾組」冠軍。(照片/義守大學提供)

創設系應屆畢業生常名崴、吳穎綺、劉昹妡等3位學生聯合創作的「動靜皆椅」取自於成語的「動靜皆宜」，象徵一張椅子能在動態與靜態間隨意轉換。作品理念也強調，在後疫情時代，孩童不必外出，在家就能夠有不佔空間的溜滑梯提供玩耍，同時還能轉換成躺椅給其他家人使用，再加上特別選用木製材質，不僅提升作品的質感，也為居家美學注入新風貌。

創設系學子，以一年多的時間設計具實用且商業價值之作品，展現新銳設計師實力。 (照片/義守大學提供)。

擔任組長的常名崴因為對椅子情有獨鍾，立下目標在大學四年期間，一定要創作一張獨特的椅子。常名崴在繪畫草圖過程中，發現椅子的流線造型跟溜滑梯很相似，如果可以翻轉型態，將椅子跟溜滑梯結合，不僅能讓一件傢俱作品同時有兩個功能，也解決疫情間孩童沒辦法外出遊玩的問題。常名崴說，這不只是一項畢業製作，更是一段旅程，過程中遇到的分岐與磨合，都是使自己成長的養分。組員吳穎綺說，很感謝組員與師長，作品從無到成功製作完成，甚至是受到國外評審青睞，讓自己相當感動。

將戶外遊樂設施與室內傢俱結合，在後疫情時代，孩童不必外出就可在家玩溜滑梯(照片/義守大學提供)。

獲獎的組員劉昹妡也說，從市場調查開始，團隊下了許多功夫，由前置作業到設計與作品完成，總共花費一年多的時間，很感謝學校與廠商資源的協助。指導老師創設系主任詹敦學表示，學生針對疫情時代中親子生活的重要需求，化為創作的靈感來源，設計出大人與小孩都實用且具美感的傢俱，讓身為兩個小孩父親的他，更能感受到作品的可貴之處。這次獲得國際獎項的肯定，除了證明義大學子擁有堅強的實力，可以設計出兼具商業價值與大眾認同的作品外，更展現出義守大學新銳設計人新穎的創作能量。