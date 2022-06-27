新北市立淡水古蹟博物館日前推出文化行旅「獨木舟遊古蹟」後報名秒殺，為了讓更多民眾感受淡水開港設關160周年的盛況，將在7月加碼推出遊艇版，除了從淡水河遊古蹟外，更能在水上享受包船聽演唱會的VIP尊榮感；淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，除了搭配年度主題及文化節慶推出的特展活動外，7月更推出了多項活動，敬請期待。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，今年是淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，除了搭配年度主題及文化節慶推出的特展活動外，7月份更是週週都精采，包括7月2日的「光電街舞快閃行」由街舞男團B.T.O.D及霹靂舞國手大嘴(徐偉傑)等6組人馬領銜演出，7月9日「淡古金曲演場會」則由入圍第33屆金曲獎盧廣仲、魏如萱、大支及三金得主乱彈阿翔等11組歌手輪番開唱

黃麗鈴說，之後7月16日「白宮牛仔瘋派對」、7月23日「好景聲動野餐趣」及7月30日「古堡DJ夜店趴」等，活動細節將會陸續曝光，敬請期待。

新北市立淡水古蹟博物館指出，將於7月9日推出「光音淡水－音悅遊艇賞古蹟」活動，分為藍色水岸及開港通商2條路線，由淡江大學歷史系副教授李其霖及旅學堂導覽老師吳峻毅隨船解說，除了能遠眺淡水河沿岸的古蹟群，還會行經難得一見的淡水水上機場及清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡等，讓大家以不同視角重新認識淡水的文化風貌。

館方強調，最特別的是本活動可同步欣賞「淡古金曲演場會」，享受包船的尊榮感，保證不虛此行；活動預計6月29日中午12時於淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw開放報名，每人收費300元，每船限量40位，共80個名額，額滿為止，歡迎有興趣的人把握機會。