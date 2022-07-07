德國頂級廚電Gaggenau自進駐台灣以來，一直只有在台北唯一一間展示店，而為了慶祝踏入台灣市場第10周年，今、明（7、8日）首度快閃台中，於擁有逾百年歷史的台中市役所，以「Legacy & Innovation 傳承與創新的對白」為主軸，舉辦「Gaggenau工藝美學展」，獻呈品牌全新搭載Home Connect智慧聯網功能的全系列作品。

Gaggenau 傳承與創新的對白於200系列的展間中，打造都會居家為藍本的精緻交流空間。（Gaggenau提供）

博西家用電器執行長暨董事總經理傅睿博士表示：「此次不僅藉此活動歡慶重要的里程時刻，更帶來新時代智慧廚房的頂級體驗。Gaggenau以匠心工藝為本，精雕細琢、苛求完美，屢屢以創新的經典作品驚豔世人，其近340年的品牌歷史，可說是一部傳承創新的精彩故事！」

Gaggenau首度將400系列烤箱解構，細數八層玻璃、不鏽鋼金屬構件各司其職，將485度的高溫隔絕在腔體內部。（Gaggenau提供）

而「Gaggenau工藝美學展」就以「傳承」、「工藝」、「美學」、「創新」4個核心，讓參觀者探究品牌的背後，甫步入館中即會看到品牌從一座生產鐵釘的鑄鐵工坊到世界知名的精品廚電品牌的Gaggenau的最初源起地圖，更擺放著向傳承致敬的90公分寬經典烤箱EB 333，象徵著Gaggenau今日的廚電工藝之巔，也是品牌所有產品中最長壽的型號；30多年來此款烤箱堅持以手工打造，產量珍稀，加上頂級的材質及可靠的性能，是熱愛烘焙烹飪玩家的夢幻逸品。

Gaggenau透過Home Connect智慧聯網服務無縫整合，提升了廚電的互動性、功能性與安全性。（Gaggenau提供）

在古典優雅的台中市役所主廳堂中，Gaggenau更以現代社交廚房為概念分別打造400與200系列兩套截然不同風格美學的廚房場景，描繪未來智慧廚房的想像畫面，Gaggenau首度將400系列烤箱解構，細數八層玻璃、不鏽鋼金屬構件何以各司其職，將485度的高溫隔絕在腔體內部，此外烤箱內壁完美燒製的藍色搪瓷琺瑯，正是源自19世紀Gaggenau生產廣告招牌的關鍵技術。

而展中也展示了未來廚房樣貌的全新Gaggenau全系列智慧聯網廚房作品，透過Home Connect智慧聯網服務無縫整合，提升了廚電的互動性、功能性與安全性，以Home Connect APP透過平板、手機行動裝置操作，同時也支援Google語音助理聲控操作Gaggenau家電，更能擴充設備軟體解鎖進階功能，像利用Home Connect內建200道以上佳餚食譜，帶來全新的烹飪靈感，而咖啡機的「World Coffee世界主題咖啡」功能也提供數十種不同咖啡文化的獨家選擇，同時使用者可以在Home Connect APP中也能管理、監控所有的Gaggenau智慧家電，如遠端監看爐具是否在非使用時間遭開啟、洗碗機洗滌完成時間等，體驗真正的未來廚房。