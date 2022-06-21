預報員今天表示，上週席捲美國中部大部分地區的熱浪將開始向東移動，並會出現危險的高溫。

國家氣象局（National Weather Service）告訴美國民眾，要為從中部平原到中西部上段的高溫、接近創紀錄甚至破紀錄的高溫做好準備。

國家氣象局表示：「危險的高溫將繼續成為頭條新聞。」

這波熱浪將於明天起向東進入五大湖（Great Lakes）地區，高溫站上攝氏35度，比正常溫度高出攝氏11度。

上週，由於熱浪侵襲中西部上段和東南部，不同地區紛紛發出各類警告，約有1.2億人受到影響。

這源於預報員所說的高壓穹頂，其邊緣會出現雷暴、山洪暴發和極端降雨等猛烈天氣。

美國最古老的黃石國家公園（Yellowstone National Park）上週因洪水沖毀道路而關閉。

直升機出動營救近90人。

黃石公園表示，南區將於22日重新向遊客開放，但其他部分本季剩餘時間將保持關閉。