YELLOW黃宣14日宣布將在10月15日舉行「DEAD OR ALIVE」演唱會。他入圍第33屆金曲獎「最佳華語男歌手獎」、「最佳演唱錄音專輯獎」、「最佳編曲人獎」，更與陳明珠搭擋主持金曲星光大道，心情興奮期待，昨自信表示，最想奪下金曲歌王，「我自己的作品很不錯。」

他感謝金曲入圍的肯定，謙虛說：「我有入圍就會在心中當作已經得獎，如果當天不是我得獎也沒關係。」並謝謝家人、女友及身邊好友一路以來的鼓勵，若金曲得獎會在台上求婚？他語帶保留說：「我不知道，這都還沒想到，現在心思以顧及大家為重。」

他近期忙碌為金曲紅毯做功課，興奮說：「可以合法合理的去騷擾其他入圍者。」他自訂3大原則，「做足功課」、「做好自己」及「照顧別人」，會擔心網友批評？他直言，可能會有人謾罵，但他不會過度去考量、憂心，「如果討厭我也不會因為我講一句話就喜歡我，我就是做好我自己，讓別人發光，不要爆衝」，最後也希望大家多給鼓勵，不要刻意酸人謾罵。

他已留11年的招牌光頭造型，昨透露，有許多好友摸他的光頭後，會招來桃花、幸運，還能準確預測出脫單的日子，他幽默說：「我看起來太像神棍，但頭一摸過幸福就會來到。」他很喜愛光頭髮型，笑表示，以前有頭髮曾被說像言承旭、潘瑋柏，現在光頭則是撞臉強尼戴普、徐錦江，他習慣每2天剃頭1次，形容自己在家用刮鬍刀剃髮像是日常瑜伽。

YELLOW黃宣開心分享入圍金曲獎心情。（陳俊吉攝）