歐盟日前拍板定案，未來在歐銷售的所有電子產品，包含手機、耳機、平板等，都必須使用USB-TypeC充電規格，料將衝擊一直以來使用Lightning充電線的iPhone。但有爆料指出，蘋果似乎暫時不打算全面換新，未來仍有部分機種沿用Lightning。

市場普遍認為蘋果（Apple）今年推出的iPhone 14系列改用USB-TypeC的可能性不大，將持續使用Lightning，但蘋果在iPhone 14之後，似乎不打算在充電規格的改變上一步到位。知名爆料客「Leaks Apple Pro」在推特爆料，iPhone 15系列機種，僅有iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max兩種高階機型會使用USB-TypeC，而基本款則繼續使用Lightning。

爆料指出，直到2024年，也就是歐盟這項法案生效時，蘋果iPhone 16系列才會全面改為USB-TypeC，屆時Lightning將正式走入歷史，符合歐盟全面統一充電規格的規範。

歐盟統一充電規格的主要考量，旨在減少電子垃圾產生，同時也可降低消費者不必要的支出。據歐盟估計，每年可以減少約1.1萬噸的電子垃圾，並為消費者減少不必要的充電支出，每年約2.5億元。

但蘋果曾認為此舉可能適得其反，認為統一規格會出現大量汰換下來的廢棄線材，反而造成更多的電子垃圾。