「英國廣播公司」（BBC）17日報導，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，烏克蘭人已準備好為「歐洲夢」而死，但也強調，希望他們活著與歐洲國家共享未來。
歐盟執委會17日已提案，建議烏克蘭和摩爾多瓦成為歐盟候選國，有望於23至24日的歐盟領袖峰會中簽署。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）才表示，該國「從未與歐盟如此接近」。
「英國廣播公司」（BBC）17日報導，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，烏克蘭人已準備好為「歐洲夢」而死，但也強調，希望他們活著與歐洲國家共享未來。
歐盟執委會17日已提案，建議烏克蘭和摩爾多瓦成為歐盟候選國，有望於23至24日的歐盟領袖峰會中簽署。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）才表示，該國「從未與歐盟如此接近」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。