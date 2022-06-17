「英國廣播公司」（BBC）17日報導，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，烏克蘭人已準備好為「歐洲夢」而死，但也強調，希望他們活著與歐洲國家共享未來。

歐盟執委會17日已提案，建議烏克蘭和摩爾多瓦成為歐盟候選國，有望於23至24日的歐盟領袖峰會中簽署。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）才表示，該國「從未與歐盟如此接近」。

不斷更新》俄戰略失敗力衰 英將領曝最多只吞得下烏東
旺報社評》嚴肅面對美國經濟惡化風險
時論廣場》游錫堃無知的嗆聲（高源流）
#烏克蘭 #俄羅斯 #俄烏戰爭 #歐盟 #澤倫斯基