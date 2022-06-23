俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在周三簽署了一項新命令，將設置新的臨時處理機制，讓政府可以順利履行債券的支付義務。

俄國官方一再強調，俄羅斯的國際債券沒有違約。俄國財政部表示，政府有資金，但是西方的制裁，讓政府無法對債券持有人支付利息，並指責西國國家故意把俄羅斯推進人為的違約。

按照新命令，普丁給俄羅斯行政單位10天時間，將挑選出幾家銀行，並在新機制之下處理國際債券的支付事項，並暗示俄羅斯將以盧布支付這些國際債券。在西方制裁之下，俄羅斯重要銀行無法以美元或歐元支付債息。

俄國官方認為，如果以等值的盧布來支付俄羅斯國際債券的利息或本金，將是適當的履行了國際債券義務。

俄羅斯政府將選擇未受制裁的俄國銀行來執行支付工作，而按照規定，匯率將根據支付日當時俄羅斯國內貨幣市場匯率來確定。

目前尚不清楚債券持有人是否會同意此一計畫。

下一次的違約可能會在六月底發生。原定5月27日應支付的兩筆債息，在30天寬限期之後，將於六月底再次到期。