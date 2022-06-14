通膨壓力居高不下，央行也將在本周四召開第二季理監事會議討論是否升息。對此身兼央行常務理事的經濟部長王美花，今天上廣播節目專訪時表示，台灣屬於輸入性通膨，對要升息幾碼去克制通膨，可能要考慮多一點。她個人覺得不該只是靠升息解決，所以政府才會推各式各樣抑制通膨措施。

美國5月CPI消費者物價指數衝上40年新高，未如預期觸頂反轉，因此市場預期聯準會升息3 碼機率大增。王美花說，為了抑制通膨，不同國家措施採取不同手段，像美國就是不斷升息，可是台灣屬輸入性通膨，升息雖可抑制相關消費，但如果是必須民生物資，可能要考慮多一點。

她理解，俄烏戰爭讓能源跟原料上漲，各個國家雖難以避免要升息。但要升息幾碼才能去克制通膨？王說對台灣來說，不該只是靠升息解決 所以政府才推各式各樣措施。

像是台灣政府神經很細，去年發現小麥、玉米飆升時，就已啟動非常多機制，如減免關稅、營業稅。能源部分，採取油價緩漲、亞臨最低價措施，把通膨降到非常低。

王美花指出，台灣以外銷為主，通膨可能造成全球消費者需求降低，也是我們ICT產業看起來就會比較保守原因，不趕快解決，全球市況都會產生影響。