義大利與德國10年期公債殖利率利差13日升至2020年5月以來最高水準，反映市場逐漸擔憂義大利的償債能力。歐洲央行（ECB）並未提出任何措施來援助債務負擔沉重的國家，加重市場憂慮。

投資人拋售歐元區公債導致殖利率躥揚，義大利與德國10年期公債殖利率利差13日擴大至242個基點，創下2020年5月、疫情爆發以來最高水準。義大利與德國公債殖利率利差被視為是衡量歐洲市場壓力的指標，投資人密切關注該數值。

義大利10年期公債殖利率13日升破4％，此為2014年來首見，盤中最高來到4.108％，創下2013年12月以來最高水準。10年期德債殖利率一度升至1.643％，寫下2014年4月以來最高紀錄。

歐洲其他高負債的國家殖利率亦同步走高。希臘10年期公債殖利率13日觸及4.43％，葡萄牙與西班牙的殖利率皆攀升至2.9％。

凱投宏觀經濟學家席林（Neil Shearing）指出，通膨升溫促使投資人預期央行將激進升息，導致多國公債殖利率走揚。就歐元區而言，歐洲央行迄今尚未提出抑制週邊國家公債利差擴大的計畫，引發債市不安，推高週邊國家利差。

歐洲央行缺乏援助措施讓義大利面臨更多挑戰。貝倫堡銀行首席經濟學家史麥丁（Holger Schmieding）指出，就財政狀況與趨勢成長來看，希臘與葡萄牙較有能力因應殖利率上揚。

史麥丁表示，義大利的狀況較令人擔憂，雖然總理德拉吉（Mario Draghi）推行改革，但趨勢成長依然疲弱，殖利率升破4％最終可能會演變成難題。

國際貨幣基金（IMF）5月預測，義大利2022年與2023年經濟成長將減速，2022年的成長率約在2.5％，2023年減緩至1.75％。儘管如此，經濟學家認為歐元區不會重回撙節老路。