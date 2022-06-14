隨著營造成本高漲、推升房價暴衝，今年前五月，根據台中市預售大樓實價登錄資料統計，總價千萬元以內的交易逐漸從市區消失，而交易量較多集中在梧棲、沙鹿、太平、烏日、大里等區域；其中，梧棲、沙鹿、大里、清水、東勢、龍井等六個行政區，已是台中市僅存單價1字頭房價的區域。

根據內政部實價登錄網站調查，今年前五月台中市預售大樓總價千萬元內的交易，最多集中在梧棲區，共有468筆，成交單價落在15.4萬～27萬元之間。交易量集中個案為「遠雄幸福成」，佔了梧棲區總價千萬元交易量的七成以上；1字頭單價的「聖璽中港雲頂NO.3」，成交單價最低約15.4萬元，可買到大三房、四房產品，CP值最高。

交易量排名第二的沙鹿區，總價千萬元的交易數量急遽下降僅剩99筆，成交單價落在15萬～36.4萬元之間，個案之間價格落差頗大。其中，高標價格個案「久樘晶漾天鵝」，成交單價落在27萬～36.4萬元，交易筆數43筆，佔了沙鹿區總交易案的四成以上；另一個1字頭房價建案為「小時代Ⅱ」及「小時代V」，交易筆數56筆。

排名第三的太平區，僅有36筆總價千萬元內的交易，成交單價落在23.8萬～32.2萬元間，已經看不到1字頭單價，而成交物件集中在「櫻花大櫻國-倫敦花園」與「聚佳大砌」。然而，因單價已來到23萬元以上，總價千萬元內的交易物件均為二房格局。

其餘如烏日區、大里區、清水區，總價千萬元的交易筆數都不到30筆，烏日區僅能買到一至二房產品；大里區的「昌祐大薪計畫」還有總價千萬元的三、四房產品：而清水區前五月總價千萬元的交易僅剩兩建案，分別為「明日享享」、「丰景」。

在台中市區方面，西區與西屯區總價千萬元也有零星個位數交易，如西區的「鉅陞東方博舍」，主打西區最後4字頭單價，小坪數戶型總價在千萬元內，今年也有7筆交易紀錄，目前已經銷售一空；而西屯區的「和宜好好」、「淳謙」小坪數產品，前五月共有5筆交易紀錄，成交單價落在34.5萬～43.7萬元之間。

台中房仲業者指出，實價登錄資訊屬於落後指標，建案過去成交訊息，不代表現在能以同樣價格取得，以今年下半年的西區與沙鹿區預計進場的個案為例，價格都在高標價格之上，已經看不到1字頭單價，正所謂「今日的天花板價，是明日的地板價」！