台北大巨蛋因未按圖施工遭市府停工5年，遠雄集團為此向市府提出國賠，由於雙方正在協調議約細節，市府日前表示會以撤回訴訟作為議約條件之一，不過遠雄今要求國賠訴應與議約條件脫鉤。對此，台北市副市長黃珊珊今表示不可能。

北市府下午舉行防疫記者會，媒體詢問，遠雄集團副總經理楊順欽認為，撤回國賠訴訟跟議約是兩回事，國賠是廠商、遠雄的權益，跟議約條件應脫鉤，如學生與老師發生車禍，老師要求不能索賠，否則禁止上課一樣，邏輯不合理。

對此，黃珊珊表示，現階段大巨蛋是卡在內政部審查，而非台北市政府，強調北市府對大巨蛋沒成見，希望可以儘速提供台北市民所用。

有關遠雄提出的國賠訴訟和議約條件脫鉤，黃珊珊說，雙方協商過程中，遠雄確實有停止訴訟，而北市府的條件之一，就是在議約完成、取得使照前，國賠訴訟必須撤回，不管遠雄說什麼，這都是被市府議約條件之一，這部分沒有問題，「不可能脫鉤。」