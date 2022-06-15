全球科技業的供應鏈問題正在迅速轉變為需求問題，敲響供過於求警鐘。根據科技網站Videocardz報導，由於庫存急速飆高，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）次世代旗艦顯卡「GeForce RTX 40」系列將延後一個月開賣，部分規格更要等到11月才問世。

報導指出，輝達RTX 4090上市時間從8月延至9月，RTX 4080要到10月、RTX 4070更延至11月問世，理由可能與當下市場庫存過高有關。近期電子業景氣雜音不斷，輝達新一代顯卡成為首款遞延上市時程的重量級新品。

外界預期，輝達在推出新產品前，為刺激銷售將下調舊款「RTX 30」系列產品價格。根據Tom’s Hardware訪調結果，顯卡供給情況好轉，5月價格月減15%。

Baird資深分析師Tristan Gerra過去曾警告，如果電子業買家覺得晶片價格將續跌，他們會削減庫存並減少下訂，還會打壓晶片價格，他更強調：「這是惡性循環」。