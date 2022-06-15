李家超上任香港特首在即，司局長人選已大致敲定，作為特首智囊的行政會議非官守議員，亦迎來換血。香港01報導，建制派政黨的領導人將加入行政會議，包括民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北，現任行會成員如建制派「班長」廖長江、新民黨主席葉劉淑儀等人則留任。

有建制派人士指出，以往政黨第一把手較少加入行會，以免與政府施政表現直接掛鉤，但現今政治形勢已不同，相信日後行政立法關係會更緊密。

行會昨早（14日）舉行最後一次會議，據稱特首林鄭月娥在開會前先與眾行會成員合照，感謝各人貢獻。目前行會有16名非官守議員，多名舊將會隨著林鄭離開權力核心，包括召集人陳智思、成員羅范椒芬；政黨方面，工聯會榮譽會長黃國健退下火線，民建聯張國鈞則盛傳加入李家超政府，出任律政司副司長。

建制消息稱，下屆行政會議有新安排，大部分建制政黨或組織的掌舵人均會加入，新加入的包括民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北；現任成員如新民黨主席葉劉淑儀、經民聯副主席林健鋒、自由黨黨魁張宇人會續任。

行會一向有政黨代表，作為政府與不同黨派溝通橋樑，並協助政府在立法會「箍票」，但多年來效果強差人意，行會成員埋怨政策成形後始交上行會，在爭議項目難遊說黨友支持；議員則要向選民交代，不會對政府政策照單全收。