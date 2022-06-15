永豐實(6790)財務長暨發言人陳佩雯表示，俄烏戰爭導致近期國際局勢仍不穩，原物料上漲為全球面臨的相同狀況。目前原物料價格趨勢仍持續上漲，公司經營採購團隊會審慎因應成本變化，密切觀察原物料趨勢，適時做庫存安排，以減輕壓力衝擊。

陳佩雯指出，衛生紙為民生物資必需品，價格不是唯一決定因素，也有其他管理面向。永豐實內部持續致力提升產品結構調整、強化品牌投資力度來提升內部生產效率，透過不同行銷策略組合提升績效表現，彈性規畫各種計畫，目前並未拍板。

對於今年民生消費品景氣看法，陳佩雯認為，聯準會升息導致市場恐慌指數推升，美股大跌連帶影響台股，目前狀況很難評估未來發展，只能彈性因應、隨時觀察市場局勢變化。不過，就台灣市場而言，由於景氣復甦、疫情逐步和緩及疫苗普及率高，故仍充滿信心。

永豐實行銷總監暨代理發言人顏靜雯指出，疫情的確改變消費者習慣與購買行為，疫情後8成民眾洗手次數增加、7成會看防疫需求，帶動「橘子工坊」防疫健康新品。自炊需求亦帶動廚紙需求大增，公司會持續因應消費者需求改變，提供更多功能性商品滿足不同需求。