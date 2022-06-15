PGA美巡賽和沙烏地阿拉伯LIV之爭已經上升到「國仇家恨」的矛盾，美國911事件受害者家屬史崔達（Terry Strada）在當年恐攻事件失去她的丈夫，她致公開信譴責那些叛離PGA、轉投LIV的美國高球選手。這讓力挺LIV的傳奇名將米克森（Phil Mickelson）等人相當尷尬，《今日美國》奉勸他們：「承認自己就是為了錢而已有那麼難嗎？」

史卓達在公開信質問那些轉投LIV的美國選手：「勿忘沙烏地阿拉伯在911恐攻事件扮演的角色，那些死難者是你們的美國同胞。」

米克森是美國人，他先前坦承「沙烏地是一群很嚇人的混蛋，然而LIV高球賽是改革PGA的一個好機會」。史卓達強調，所謂LIV不過是沙烏地砸錢用來漂白形象的工具，「當你們和沙烏地合作的那一刻，你們就變成共犯，收他們的錢幫他們做事。」

史卓達的砲口只針對自家的美國選手，包括達斯汀強森（Dustin Johnson）、瑞德（Patrick Reed）、羅相煜（Kevin Na, 美國韓裔）都被斥為「背叛所有美國人的叛徒」。對此米克森低調回應：「我想和史卓達的家人、以及所有在911事件失去至親好友的人說，我非常深切地同情他們。」

首場LIV賽事摘冠的茲瓦特澤爾（Charl Schwartzel）是南非選手，他賽後坦率地說自己是為了豐厚的獎金去參賽：「作夢都想不到打高爾夫可以賺這麼多錢，這是歷史性的一刻，這太棒了。」他這一場至少進帳320萬英鎊（新台幣1.2億）。