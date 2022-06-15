快速道路掉落恐怖巨物 男「神勇1舉」萬人讚爆：太帥了

好人一生平安！新北1名男子日前在快速道路發現前方有大型物體倒在路中，物體被後方車輛輾過，不少車輛趕緊閃開，男子最後在路肩停車，徒步下車到路中撿起物體拖到一旁丟棄，影片曝光不少人讚嘆太帥、很英勇，但也有人認為擅自到路中相當危險，應通報相關單位即可。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段影片，1名男子13日在台65線往土城方向行駛時，發現前方中線道路上遠處有1個大型物品掉到路中，該物品先是被1輛轎車壓過半飛起來，接著後方整排車開始緊急向左右方閃開，男子駕駛的轎車也往右方靠。

新男子在快速道路發現前方有大型物體倒在路中，被後方車輛輾過，不少車輛趕緊閃開，男子最後在路肩停車，徒步下車到路中撿起物體拖到一旁丟棄。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

影片中男子往前路過該物體後行駛到路肩停下，接著竟直接走下車沿著路肩走路，最後快步跑到該物體旁撿起後，在拖到道路旁的護欄外丟棄，並跑回車上離開；男子事後將影片PO出說「看到路面散落物，為了避免後車閃避造成事故，乾脆拿去旁邊丟棄」。

影片曝光其他網友紛紛留言「排除異物讓後面駕駛不會有2次傷害，盡快排除才是重點，真的要給這位駕駛一個讚」、「自己撿確實有一定風險，但不可否認你的犧牲，造福了後車甚至是重機騎士，謝謝你的幫忙」、「除了注意安全以外真的好人一生平安」、「給卡車司機一個respect，熱血放慢速度，協助原PO」、「原po很帥沒錯，但還是盡量不要在道路上隨意停車，車速這麼快，這個風險沒有人能夠承擔，通報相關單位處理就好，他們安全措施做得比較完善」。