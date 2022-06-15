民眾黨主席柯文哲今率領黨籍立委與議員參選人，宣告展開走入全台宣傳18歲公民權，其中台灣民眾黨立法院黨團主任陳琬惠直言，國民黨宜蘭縣長林姿妙身陷爭議，民進黨籍的宜蘭縣長參選人江聰淵被控違法盜採砂石，而她個人相當有意願爭取黨內提名參選2022宜蘭縣長選舉。

陳琬惠表示，自己從事社會運動20幾年來，從婦女運動到921的賑災投入，接著從事社會創新工作，最後加入民眾黨的海選。一路以來始終相信，只有以行動具體實踐，才有可能讓台灣更好。

陳琬惠指出，這次公民複決也是基於這樣想法，希望所有年輕人都能加入行動，因為900多萬張複決票並不容易，所以邀請年輕人們，從宜蘭出發走向全台，讓大家知道，年輕人是要公民權的。

陳琬惠直言，大家都知道宜蘭號稱民主聖地，但看到藍營宜蘭縣長林姿妙身處財產來源不明的官司中，民進黨籍的宜蘭縣長參選人江聰淵，也被控違法盜採砂石，在這些背後金權的框架下，難道只是進行藍綠互換的籌碼嗎？陳琬惠強調，她個人非常有意願，爭取黨內支持，參加2022宜蘭縣長的選舉。

此外，對於大眾走會去走哪些縣市，柯文哲會後受訪時說，自己也要有空才會去，還是要看時間；對於屬意立委蔡壁如選新北市長，柯文哲則笑稱，黨內什麼討論都有，不過，現在還沒有很正式討論這問題，很多事情也要想一想。