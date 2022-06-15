針對瑞士洛桑管理學院（IMD）最新發布的「2022年世界競爭力年報」，有關「匯率穩定度」，台灣排名50，央行除提出三點說明，並強調新台幣波動度3.3％，僅次於美元。

央行指出，首先，IMD世界競爭力年報中有關「匯率穩定度」指標，是以SDR對各幣別「年平均匯率」升值或貶值幅度的絕對值，簡單加以衡量，但這種衡量方式，並不能真實反映匯率的穩定度。其次，匯率穩定度應以匯率變動率的標準差（即波動幅度）來衡量，若匯率波動幅度愈小，表示該幣別愈穩定。

其三，如果以標準差來衡量匯率波動幅度，新台幣匯率較多數受評比國家的貨幣更為穩定。央行進一步說明，2020至2021年期間，新台幣平均波動度僅3.3％，較多數受評比國家的貨幣更具穩定度，但穩定度排名卻較落後。

多數貨幣2022年IMD匯率穩定度排名優於新台幣，但平均波動度均大於新台幣，例如南非幣排名45、挪威克朗排名1、紐西蘭幣排名40、澳幣排名43、韓元排名3、瑞典克朗排名48、英鎊排名42、日圓排名39、加拿大幣排名28、印尼盾排名41、泰銖排名46、菲律賓比索排名6、瑞士法郎排名44、馬來西亞幣排名36、丹麥克朗排名29、歐元排名9、新加坡幣排名5及人民幣排名38等。