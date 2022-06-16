花蓮警分局昨警察節才發生員警輕生意外，原因仍待查，卻有爆料指出，該所林姓所長在前任職單位，就會以「要不要做警察，不要就離職」等語情緒勒索警員，甚至還以「咖小」、「爛人」等斥責出錯下屬，令諸多基層員警感到不適。（報系資料照）

花蓮縣警局多事之秋，昨天警察節發生員警輕生意外，原因仍待查，卻有爆料指出，該所林姓所長在前任職單位，就會以「要不要做警察，不要就離職」等語情緒勒索警員，甚至還以「咖小」、「爛人」等斥責出錯下屬，有基層員警直言根本是「職場霸凌」！所屬分局坦言確實不妥，但澄清不能就此定論員警輕生與長官管理是否有關，並已要求幹部修正不當作為。

林姓所長先前任職於某派出所時，疑因員警沒有妥善處理所內的垃圾，竟在某次勤前教育時，說出許多不當言論，讓與會同仁感到不適，因此錄影留存。警方證實，該影片為2019年8月所攝。

影片內容，林姓所長開場就說「為什麼不去自殺」、「活著要幹嘛，覺得活著很痛苦，那就自殺麻，死掉就什麼都沒有了」等負面言論，嚴厲指謫下屬「要不要做警察，不要就離職，報告交了我就同意」，要大家不要浪費彼此的生命。

林姓所長說出情緒言論後，還認為自己講得很符合邏輯，強調自己「講這個到底錯在哪裡」，甚至覺得過程被錄音錄影都沒關係。接著又說「不好好做，上班不上 ，然後交代的事情不做，業務沒用好，到底想要幹什麼，有時候講這個很浪費生命，讓認真做事的人情何以堪，看見自己的同事為這種『咖小』、『爛人』浪費生命，實在很不悅」。

爆料者透露，林姓所長對待下屬嚴厲，對新進同仁出錯的容忍度較低，時常會說出較為鋒利的話語刺激他人，不少警員都因此被他「嚇」跑，紛紛轉調單位或離職。另名資深退休所長則說，曾聽聞這名所長的對待下屬的嚴厲為人處事，對新進同仁就要「壓落底（用威權強力要別人服從）」，甚至曾要犯錯同仁「面壁思過」，強硬行徑真的讓人看不下去，現在出事了，難怪會引起連鎖效應，讓基層紛紛跳出來發聲。

曾與林姓所長共事過的員警更直說「他適合當朋友，不適合當長官」，自己曾因他「雞蛋裡挑骨頭」的個性在公事上鬧翻，但相信他的個性絕非「惡人」，若雙方都脫離警察身份，即能一起吃飯聊天。

由於昨天警察節，林姓所長目前任職的派出所才發生警員輕生事件，該影片遭爆料，不免令外界質疑「職場霸凌」等聯想。

對此，花蓮警分局局長呂育騰表示，該影片是在林員分發到該所服務前發生的事情，加上該影片內容為林姓所長2年前剛初任所長，於言語表達上較不太恰當，但「不能就此定論兩者是否有關」。

他坦言，林姓所長管教較為嚴厲，各組長曾經都有建議他「現在的社會不能用強壓方式對待同仁」，之後均持續修正自己言語表達的方式，不過每個人的言語認知感不同，加上他對工作要求標準較高，都是針對公務而非個人，「對事不對人」，認為有心人用2年前的影片聯結這次事件，對他不公平。

呂育騰還說，林員倒臥血泊時，林姓所長第一時間下去急救，自己都有看在眼裡，且他事後心情也相當低落又自責，不過分局已介入關心，日會也會請各所長加強關切所內同仁，避免憾事再次發生。

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