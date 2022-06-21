淡水警分局為體恤同仁免至醫療院所受檢耗費時間，並且提高同仁參加健康檢查之意願，也避免同仁到醫療院所增加染疫風險，今（21）日特邀耕莘醫院前來分局4樓禮堂舉辦「111年度團體關懷健檢活動」，守護員警身心健康。

淡水警分局表示，由於員警站在第一線執勤，往往因生活作息日夜顛倒且工作壓力大，忽視了自身的健康，於是特別邀請新店耕莘醫院健檢專業團隊提供檢查服務。

淡水警分局指出，這次的健檢共有127位同仁踴躍參與，健檢團隊為大家做的全科別健檢項目，包含了血壓、血糖檢測、BMI、心電圖、腹部超音波、心肺功能……等，不僅能對各項疾病及早發現、及早預防與治療，更適時地提醒同仁注意身體健康的重要性，檢查後也提供營養餐點供同仁迅速補充體力。

分局長黃南山非常重視同仁的健康，他表示，員警工作因全年無休24小時不間斷，加上輪班作息不定，造成體力與身心機能過度的負擔，期望透過身體健康檢查，喚醒同仁對健康的重視，同時也強調自主管理健康的重要性。