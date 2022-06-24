竹南鎮1名老翁收到詐騙集團傳來投資訊息，加入投資群組，鼓吹投資課程及獲利情況，老翁信以為真，日前，群組內一名自稱是某證券商業務人員，以保證獲利煽惑老翁投資，老翁竟到銀行提領230萬元現金，準備匯往對方指定帳戶，行員發現有異報請竹南警分局竹南所員警趕往阻足，及時保住老翁積蓄。

竹南警分局竹南所警員吳呈恩、丁嘉億，日前接獲竹南鎮1家金融機構報案稱，有一位老翁疑似遭詐騙，員警趕緊到場了解後得悉，這名8旬老翁，經由LINE加入1個投資群組，群組經常分享投資課程及獲利內容，老翁觀看後深信不疑。

日前，群組中有1名自稱某證券商的業務，傳訊並以「保證獲利」等話術，慫恿老翁投資，老翁不疑有它赴銀行提領230萬元，準備匯至對方所指定帳戶，行員查覺不對，立即報警處理。

員警與行員苦口婆心勸說，老翁表示知道員警真的很關心老百姓，也知道現在有很多騙子，但他坦承天天都觀看群組內的課程，有自信絕對不會被騙，要員警放心。員警見老翁已深陷詐騙集團圈套，耐心一再勸說，老翁總算表示要取消匯款，員警深怕老翁會再遭詐騙集團花言巧語所騙，繼續說服並協助老翁將LINE投資群組及該假業務的帳號全部刪除，杜絕受害機會。