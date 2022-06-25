女星方志友外型甜美，參加歌唱節目出道，如今轉往戲劇圈發展，2015年生下小孩後，時常會分享生活日常的照片，近期專注在運動上，常常上傳健身影片激勵自己。近日在社群平台發文，表示被醫生告知必須暫停重訓，讓大批粉絲立刻湧入給予鼓勵。

女星方志友近日在Instagram上發文，開頭寫「很遺憾」，乍看讓人嚇一跳，她接著表示運動上的規劃有所調整：「今天做了健檢被告知必須暫停一週的有氧及重訓，這幾天會用瑜伽及伸展代替重訓及跳繩。」由於怕粉絲擔心，方志友解釋原因「身體沒有什麼狀況只是有做切片檢查，身體有傷口不能劇烈運動」，看到網友關心她的身體狀況，方志友用愛心符號回應，「沒事！健康的很！」

除了報告健康狀況，方志友不忘宣傳自己參與的舞台劇「我先來強烈推薦一下接下來在新竹、台北、桃園馬上要演出的舞台劇一個公務員的意外死亡」，她表示除了有一堆厲害前輩精彩飆戲外，「還有小女我捨棄包袱的奮力演出」，方志友有感而發「我們就好像社會中，堅持做對的事的人，想要告訴觀眾：人生很難，可是不要忘記自己心裡的那份初衷，以及那把尺，因為當所有人都守住那份真心，世界一定可以變得更美好！」

她期許能讓來看戲的觀眾輕鬆的笑、感動的泛淚、在觀眾心裡留下一點什麼。她還說自己特意為舞台劇去做限定指甲，可見非常用心。