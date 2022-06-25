AV導演圤智雨常在臉書推薦漂亮女生的照片，日前曬出李妍憬今昔對比照，只見身形明顯差異，讓他狂酸：「以前女神，現在豬神」，如今再度曬出女方傳給她的自拍照，只見一對傲人北半球搶盡眾人目光，火辣程度讓人看的鼻血直流。

圤智雨日前被李妍憬抱怨為何在臉書推薦她討厭的女生，因此決定以「最可怕方式」推薦她，便曬出兩張對比合成照，一張是李妍憬10幾年前赤裸上半身，用雙手遮住重點部位拍的火辣照，另一張則是她體重邁向巔峰的暴肥照，接著狂酸：「妳看妳，以前女神，現在豬神，減個肥好嗎？不要把自己變大媽」，對此，李妍憬曬出美照反擊，只見不僅恢復昔日火辣身材，臉型也變成瓜子臉，再度重返女神行列。

圤智雨曾曬出李妍憬今昔對比照，相差甚遠的模樣嚇壞網友。(戲引子 圤智雨臉書)

圤智雨昨(24日)再度曬出李妍憬的照片，接著透露：「今天李妍憬去秘密任務，錄到一半，我老友李妍憬就敲我，並且傳這張照給我，是要炫耀變瘦了嗎」，只見她側躺在床上，一雙大眼睛對著鏡頭頻頻放電，U型背心讓一對傲人北半球直接見客，還擠出一條深邃T字事業線，讓人看得血脈賁張，接著忍不住自誇：「我用吐槽之力讓李妍瑾變瘦了，觀眾該感謝我把女神變回來了」。

李妍憬自拍照展露傲人的火辣身材。(戲引子 圤智雨臉書)

對此，網友紛紛留言：「這張搞不好是多年以前的照片或是有修過，她看起來臉有點老態了」、「我覺得導演親自自導自演也是個賣點」、「導演真厲害，光用嘴就使出了還我漂漂拳」，就連李妍憬也被釣出來回應：「刪掉啦！是要害我是不是」，看來圤智雨未告知就上傳照片，讓她嚇得措手不及。