民視《醫學大聯盟》本集帶大家探討何謂三高以及這樣的症狀易造成哪些疾病纏身？代班主持人楊千霈以及來賓阿龐、顏曉筠、夏宇童、餅乾分成兩隊一起競賽搶答，急診科張適恆醫師、黃淑惠營養師、林妍余中醫師，為大家做精闢的解說。

「預防勝於治療」是身體健康最好的預防，因此許多人都會定期進行健康檢查，但也有一些人就是擔心健康檢查時，必須面臨無法面對的事，因此相當抗拒，這心態節目來賓阿龐就是其中之一。

節目一開始，林妍余中醫師用中醫角度講解何謂「三高」，在說明其前兆有著體型走樣、頭髮變白、眼睛模糊…等現象時，阿龐便露出擔憂表情詢問醫師：「妳剛剛說的我全中，怎麼辦？」阿龐還說覺得健康檢查是一件很可怕的事情，所以從來不會主動去做健康檢查，想不到上節目會跟去做健康檢查一樣可怕，他進一步分享自己近期爬樓梯、睡覺時，心臟都會感到不舒服，令眾人異口同聲勸告：「不能等了，趕快去檢查才不會錯失黃金時期」，讓阿龐臉都綠了。