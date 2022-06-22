中市警方偵辦詐騙案，追出林姓員警疑洩漏民眾個資，警調搜索派出所，帶回林等調查，檢方訊後向法院聲押禁見獲准。（陳淑芬攝）

中市傳出員警疑洩漏個資收賄案！台中市警察局第二分局偵辦一起詐騙案，察覺異狀進行內部調查，追出林姓員警疑洩漏民眾個資，檢察官指揮調查局中機站昨天搜索第二警分局文正派出所，帶回林姓員警及林姓男子漏夜訊問後，今天將林男請回，以林姓員警涉洩密、行受賄等罪嫌重大，有逃亡、串證、滅證之虞，向台中地方法院聲押禁見，法官下午裁定獲准。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，檢察官複訊後，以林男涉有洩密、公務員假借職務上之機會無故取得公務電腦之電磁紀錄、公務員借職務上機會非法蒐集、利用個人資料及貪污治罪條例之違背職務收受其他不正利益等罪嫌，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

據了解，第二分局在今年3月間偵辦詐騙案時，發現部分當事人與林姓員警利用職務所查詢的個資有關，進行內部自清調查外，並報請檢察官偵辦，檢察官指揮調查局中機站昨天搜索第二警分局文正派出所，。

檢警調追查，林男利用職務使用公家電腦大量查詢民眾個資，涉嫌洩漏相關資訊從中牟利，而相關個資疑遭詐騙集團使用，至於涉犯期間、範圍及直、間接洩漏給詐騙集團仍須進一步追查釐清。