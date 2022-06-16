近日富樂快篩被查出為黑心商品混充，引起各界討論。媒體人黃揚明指出，大鑫科技在半個月內拿到政府1.6億的標案，是過去幾年拿到的總和，感嘆說「殺頭生意有人做」，並加碼爆料不只大鑫科技是黑心快篩，還有其他快篩也有問題，甚至連進貨的手法都相同！

黃揚明昨（15）日在中天政論節目《大新聞大報卦》表示，過去台灣發生許多起黑心事件，如塑化劑、毒澱粉及餿水油等，幾位時任食藥署長下台負起政治責任，但如今爆發黑心快篩，食藥署僅發一個聲明說回收，「怎麼不去查當初是怎麼審的？食藥署審完EUA難道就沒有查核機制嗎？難道他們愛怎麼進就怎麼進嗎？」

黃揚明指出，美國FDA核准的正牌包裝，上頭有明確標示「made in China」，結果大鑫資訊到香港重新包裝寫「made in USA」，怒轟「根本是貍貓換太子」，說「這是極其惡劣，這就是詐欺，可是我們的政府機關居然不知道。」

黃揚明爆料，他得知的訊息指出黑心快篩不只富樂這一間，還有其他用了相同手法在進貨，「所以如果食藥署現在想要亡羊補牢，趕快去把所有進口的快篩試劑做抽驗、做抽查，逐批逐批去抽驗，去查到底跟原廠的是不是有差別」。