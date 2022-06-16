2023台灣燈會在台北，台北市長柯文哲今年3月拍板，燈區範圍納入東區商圈，面積由95公頃擴大至180公頃，北市觀傳局向議會要求追加8000萬預算，用於電力設備。議員質疑，面積擴大1倍後總經費竟不變，難道要把燈的距離變長，還是給下任市長再次追加預算？對此，觀傳局表示，燈會總經費維持5億，盼與東區商圈合作，商家自發性參與妝點燈飾。

台灣燈會明年2月5至19日在台北市舉辦，以「光、源、未來」為主題，範圍包括忠孝東路涵蓋東區商圈，串聯國父紀念館、松山文創園區、台北大巨蛋、信義商圈，最南到四四南村，4大展區有1座主燈、6座副燈，面積達180公頃。

北市議會教育委員會今審查觀傳局提案追加8494萬預算，局長劉奕霆說明，為振興東區產業，納入東區後，場域範圍由95公頃擴大至180公頃，盤點燈區所供電容量飽和，需追加經費8494萬，用於場地整治及電力設置，請議會同意支持墊付。

新工處補充，松菸因本來電力就不夠，將提供永久電力，減少一次性使用需求，另在既有公園增加台電配電箱，也可留下來使用，而忠孝東路部分商家不能增設設備就租借發電機，另外將公有建築的配電室引電，如市政大樓引電，避免深挖管線。

國民黨台北市議員游淑慧表示，很難理解為什麼95公頃變180公頃，都只需要5億元，到底是原本浮編，還是要把燈的距離變很長，讓燈飾變得稀落？否則有多少面積、需要多少燈都可計算出來，還是要下一任市長上任後，又要追加預算？要求補充資料再審議。

對此，劉奕霆指出，過去各城市舉辦的燈會預算約為5億元，燈會總經費維持5億元，且還會有企業贊助，目前追加8000萬電力預算，其餘燈飾部分，本來就希望與東區商圈合作，歡迎商家自發性參與妝點燈飾，電力則由北市處理，幫忙拉電、配電等。

觀傳局觀光發展科長洪梅雲指出，會在5億預算內去做燈，重新分配燈飾，忠孝東路的廣場、空地將新增主題燈區；預計明年1月10日測試，中央燈區今年11月進場，北市燈區12月12日進場，因此11月以前要把電力做好，電費跟場地要花最多錢，無法等到12月審預算，因此要求追加預算墊付。