原住民族委員會召開「原住民族保留地增劃編推動情形及台東縣改進方案」說明會，由主委夷將Icyang說明推動情形。（莊哲權攝）

原住民族委員會今天在台東縣政府召開「原住民族保留地增劃編推動情形及台東縣改進方案」說明會。（莊哲權攝），

原住民族委員會今天在台東縣政府召開「原住民族保留地增劃編推動情形及台東縣改進方案」說明會，主委夷將Icyang說，自1990年開始，已經完成2萬7000公頃的增劃編原住民保留地，其中在台東縣部分完成8600公頃，將繼續協助台東推動，以保障原住民權益。

夷將Icyang指著32年前原住民還我土地運動老照片中的人物有感而發地說，這就是當年28歲的自己，現在已經是耆老了，原住民族在1988年到1993年發起3次還我土地運動，當年族人提出的各項訴求，陸續成為現今重要的原住民族土地政策。

其中增劃編原住民保留地就是當年政府回應族人還我土地運動的訴求之一，從街頭發聲催生政策，一直到後續的推動執行，這是大家共同努力的成果。

夷將Icyang指出，原住民族的土地權益是國家面對轉型正義中的重要議題，因此蔡總統多次在不同場合作出重要政策宣示，原民會亦採取穩健且務實的政策思維積極推動，並獲得許多具體成果。

夷將Icyang說，許多土地原就是原住民居住、耕作土地，但日據時代或戰後時期，來不及或未申請為自有土地，所有權就變成國產署、林務局以及退輔會所有，推動增畫編保留地方案，不是增加土地給原住民，是讓原住民原使用的土地獲得所有權。

夷將說，台東有許多阿美族長期居住使用土地，被認為佔用國產署土地，但這只是原民長輩過去未申請所有權，這20多年透過增畫編保留地申請丈量、重測，已完成2萬7000公頃土地歸還，僅台東就完成8600公頃土地。

他說，因人力不足、繼承等糾紛，仍有許多土地未完成增畫編，其中長濱、成功、東河就有高達6000多筆等待畫編，原民會除增加人力，也將清查列冊、2個月管考1次，加速分割測量前置會勘，提升審查作業流程。

今天的說明會有立委廖國棟、陳瑩、鄭天財、伍麗華，台東縣長饒慶鈴及各原住民鄉長參加，原民會也提出增補人力等加速政策推動方案。