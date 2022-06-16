PLATTS報導，油價高檔震盪、防疫鬆綁下游開工率回升，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情延續築底回穩走勢。其中，EVA止跌反彈50美元，每噸價格重新站上2900美元；PE、PP報價也止跌持平。

不過，PVC則因追價買盤趨緩，報價下滑20美元；ABS、PS也隨原料SM報價趨緩，小跌5美元、10美元。

分析師表示，EG、PE、PP在廠商減產保價策略下，報價築底回穩，EG也彈升12美元。相對原料乙烯、丙烯報價持平1010美元、1030美元，利差空間改善提振。考量利差條件，PVC、EVA及PS廠商台塑（1301）、華夏（1305）、亞聚（1308）及台化（1326）、台達化（1309）、國喬（1312）營運相對穩健勝出。

大陸目前農膜需求淡季，開工維持低位，PE其他下游緩慢回升中，按需採購；惟油價維持窄幅整理，加上PE庫存壓力不大，煉化企業檢修繼續減少，PE市場價格延續偏強震盪運行。

PP下游接盤謹慎，採購意願不高，預計短期需求平穩釋放為主，但港口庫存、貿易商庫存下降市，報價維持區間震盪。

分析師指出，大陸1～2月開工明顯高於前兩年，3～6月開工受疫情影響低於前兩年，但上半年平均開工環比略低，刨除2020年（疫情特殊原因）今年的開工是遠低於20年之前。市場除期待下半年「金九銀十」棚膜旺季，且預計下半年PE下游的中空和管材需求會有一定修復，應可在價格起到一定支撐作用。

此外，ABS、PS新投產仍處加速階段，利潤下降預期猶存。台化認為，大陸內需低迷，加上新產投放，市況持續保守觀望，其中ABS、PP、PC 供過於求，PS則尚好。疫情趨緩，且大陸國務院的振興經濟政策支撐下，下半年有機會回轉市況。