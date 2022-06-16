張嫌在群組佯稱販售便宜的PS5遊戲主機。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

LINE帳號暱稱為「Cat Chang」、「貓哥」的39歲張姓男子，宣稱可用市價6折買到時下最夯的PS5遊戲機，除吸引買家下訂外，張嫌還以龐式騙局誘騙民眾一起投資PS5主機。被害人事後收到商品，或是未依約出金，紛紛向警方報案並組自救會催討，刑事局偵查第九大隊偵辦後，循線將張嫌逮捕到案，初估有50多名被害人，損失達700多萬元。

警方調查，張嫌利用PS5遊戲主機炙手可熱、全台缺貨粉絲瘋搶心態，在LINE通路群組及網友間貼文表示，自己有便宜貨源到貨，一台市價約2萬5000元的主機，他只賣1萬5800元，約市價6折，要買家匯款到他的帳戶。

起初張嫌向少數人正常出貨，建立買家信心之後，進而誘騙被害人共同投資PS5主機，宣稱每台加價6000元對外販售，投資者可獲3000元分潤，並約定本金若保留由他代操未取回，可享持續分潤等吸金話術，吸引50多人訂購或投資。

但張嫌從今年3月起，不出貨也不出金，以尚未到貨不斷拖延，還「挖東牆補西牆」，要求新買家直接匯款給舊買家或出貨商家，導致無辜買家或商家的銀行帳戶遭警示，遭詐民眾上月底發現張嫌徹底失聯後驚覺受騙，紛紛組自救會並至各地警察機關報案。

專案小組監控期間，發現張嫌多次更換門號、四處躲藏，但最後仍在北市中正區將他逮捕到案，初步清查至少有50多人被騙走258萬元，另向廠商進貨卻跳票，導致廠商損失442萬元。全案訊後，依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦，法院裁定20萬元交保及限制住居。