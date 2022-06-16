保大員警發現計程車與重機車發生交通事故，造成交通瞬間壅塞。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市保安警察大隊第一中隊副中隊長李忠隆與員警呂冠伯等人，日前在執行金融機構巡邏勤務時，途經忠孝東路三段215號前，看見一輛計程車與重機車發生交通事故，因適逢上班尖峰時間，兩車擦撞後卡在中間車道動彈不得，造成交通瞬間壅塞，保大員警見狀即刻啟動交通快打，迅速疏導車輛慢速通行，並擺放三角反光板警示拉長安全距離、現場拍照及標記事故車輛記號後，將車輛先行移置路旁安全處所，避免造成二次事故。

保大表示，當日上午8時45分許，員警發現計程車與重機車發生擦撞事故，立即下車了解狀況，雙方駕駛均表示因車流擁擠不慎擦撞，身體並無大礙，警方立刻疏導後方回堵車流，迅速排除車禍現場。

在警方協助過程中，重機騎士向員警表示「好在有你們，不然我們卡在路中間，很麻煩」、「不好意思，耽誤你們工作，你們後面還有勤務」。呂員則謙虛表示：「這是我們應該做的！」解釋巡邏中遇到民眾有問題需要協助，當然是以民眾為主，這就是他們的巡邏目的。不久，交通大隊員警到達後完成交接，保大員警才又恢復金融機構巡邏勤務。