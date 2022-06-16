巨大（9921）集團指出，集團旗下子公司－鼎鎂新材料科技，今（16）日已向上海證交所遞件申請掛牌上市！巨大表示，鼎鎂新材料未來上市募資後，將可藉由擴增產能、提高研發能量，由自行車、機車逐步向汽車、高鐵、航空等領域進軍與轉型升級。

巨大集團強調，鼎鎂新材料上市案送件後，仍待當地監管機構受理審核。未來一旦順利在上海掛牌上市，將可進一步提升產能規模，增加研發技術能量，提高行業競爭門檻，逐步向汽車、高鐵、航空等領域進軍，轉型升級、擴大生產和業務規模，並吸引優秀人才，有助拓展集團業務。

巨大集團透過百分百持股的大金控股公司，目前持有鼎鎂新材料60.39％股權；而鼎鎂新材料申請在上海證交所上市案，巨大去年7月8日股東會已決議通過。

巨大表示，投資大金控股公司再轉投資鼎鎂新材料科技，多年來致力於輕合金新材料研發與生產，在多個領域居領先地位。為有效運用鼎鎂新材料所在地資本市場的資金，拓展大陸境內外相關產業市場，提升競爭力，吸引當地優秀專業人才，降低資金成本，因此規劃在上海掛牌上市，如順利完成，將有利巨大及所有股東的投資效益。

巨大進一步表示，鼎鎂新材料上市募集資金，主要用於擴建新廠提升產能規模、優化現有產線製程、增加研發技術投入，以擴大目前產線產能，提升創新能力。