印度台北協會會長戴國瀾表示，印度計畫斥資300億美元，投入改革科技產業並建立晶片供應鏈，以確保科技供應鏈自主，且有望擴大與台灣科技業者合作。

日經新聞網引述戴國瀾表示，印度對半導體的需求正在增加，每年以幾乎兩倍於全球的速度增長。預計至2030年，印度的半導體需求上看1,100億美元屆時將超過全球需求的10％。

印度新推出的科技投資計畫將增加印度當地半導體、顯示器、先進化學品、網路和電信設備以及電池和電子產品的生產。戴國瀾強調，疫情期間，需要確保印度對半導體的需求，不會受制於供應鏈的變動。

該計畫擬斥資300億美元，在印度建立完整的供應鏈生態系統，其中，約100億美元將用於兩個晶片設施和兩個顯示器工廠。另計畫向電子行業提供約70億美元，130億美元將用於電信、網路、太陽能、先進化學和電池等相關服務。

戴國瀾強調，除了龐大的國內市場外，印度還擁有充足的工程師團隊，有助於吸引外國投資者，並徹底改革當地的電子行業。此外，印度未來還將與擁有半導體、顯示器和電子製造專業知識的台灣科技公司合作。