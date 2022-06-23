中印邊境衝突至今僵局仍未化解。中國國務委員兼外交部長王毅22日會見印度新任駐中國大使羅國棟，強調中印不是競爭對手，邊界問題應透過對話協商尋求解決。

根據中國外交部網站，王毅對羅國棟（Pradeep Kumar Rawat）表示，中印之間的共同利益遠大於分歧。

對於中印關係，王毅提出：堅持兩國領導人「中印不是競爭對手、而是合作夥伴，互不構成威脅、互為發展機遇」的重要戰略共識；堅持將邊界問題放在雙邊關係適當位置，透過對話協商尋求解決；堅持擴大互利合作等。

據這篇報導，羅國棟表示，印中關係是世界上最重要的雙邊關係之一，雖然經歷波折，但始終充滿機遇。印度將堅定奉行獨立自主的外交政策，願堅持印中兩國領導人戰略共識，加強溝通、妥處分歧、增進互信，推進雙邊合作更好向前發展。

會說華語的羅國棟曾派駐過香港和北京，2009年10月至2013年8月間曾奉派至台灣擔任印度台北協會會長。羅國棟的駐中國大使任命正值印度與中國的關係因邊境糾紛而陷入緊張之際，他的首要任務被認為是讓印度與中國能在現今敵對氣氛下，提高對話與溝通的效率。

2020年6月，印度與中國的士兵在加萬谷（Galwan Valley）發生流血衝突，之後兩國即在邊界地區部署重兵對峙。據印度媒體報導，印方希望各自退兵到加萬谷衝突之前的原本駐紮位置，但中方只願意維持新的現狀。