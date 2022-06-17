供奉土地公的迴龍宮，常有民眾聚集談天。(李金生攝）

張姓騎士不慎撞到石頭摔倒受傷，機車也受損倒在現場。（警方提供)

警方據報趕到現場，全案將依公共危險罪移送檢方偵辦。（警方提供）

半夜駕車肇逃害人慘摔 金門男遭警方查獲移送法辦（警方提供）

金門金城鎮北堤路迴龍宮前路段，日前發生1起深夜車禍，莊姓男子在高速衝撞廟前石墩，並波及香爐後揚長而去，害後來經過的張姓機車騎士撞到石頭摔倒受傷。警方據報循線通知肇事者到案說明，全案將依公共危險罪移送檢方偵辦。

警方說明，6月11日凌晨3時許，莊姓男子駕駛自小客車行經北堤路迴龍宮前，撞毀廟前石墩並波及香爐，導致香爐及石頭飛散一地，但他未留在現場處理善後，即自行離去，導致隨後騎乘普重機車經過的張姓男子，不慎再碰撞飛散路中的石頭摔倒受傷。金城分局接獲報案後，循線掌握肇事者身份，已通知莊某到案說明。

金城分局表示，依《道路交通管理處罰條例》第62條第1項汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰；第3項汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡者，應即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，不得任意移動肇事汽車及現場痕跡證據，違反者處新臺幣3000元以上9000元以下罰鍰。駕駛人肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照；致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷其駕駛執照，並不得再考。

另依據刑法第185-4條，駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。提醒民眾發生車禍時務必留在現場或留下彼此聯絡方式，以免受罰甚至吃上官司。